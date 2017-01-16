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بالصور .. العثور على 30 حمار مذبوحاً ومسلوخاً بالبحيرة

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بالصور .. العثور على 30 حمار مذبوحاً ومسلوخاً بالبحيرة بالصور .. العثور على 30 حمار مذبوحاً ومسلوخاً بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

 

سادت حالة من الذعر بين أهالى مركز شبراخيت بالبحيرة عقب العثور على 30 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً بأرض زراعية .

 

وتلقى اللواء علاء الدين شوقي مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بلاغاً من الأهالى بالعثور عدد كبير من الحمير مذبوحة على حافة إحدى الأراضى الزراعية بناحية قرية القهوجة .

 

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شبراخيت برئاسة الرائد أحمد المراكبي رئيس المباحث، وتبين من المعاينة وجود 30 حمار مذبوحا ومسلوخا، تم إخطار الإدارة البيطرية والصحية وانتقلت لجنة من الإدارتين ومجلس المدينة لآخذ عينات من الحمير .

 

 


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