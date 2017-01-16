"طرق دبي" تنجز المرحلة الأخيرة من مشروع ربط الإشارات الضوئية بمركز التحكم المروري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إتمام المرحلة الأخيرة من تبديل وحدات التحكم بالإشارات الضوئية، استكمالاً لتنفيذ مشروع ربط الإشارات الضوئية بمركز التحكم المروري، في إطار توجهات مبادرة المدينة الذكية، حيث تم توصيل 400 وحدة تحكم مرورية بنجاح، عبر تقنية الجيل الثالث 3G ، وتوصيل الإشارات المرورية المعزولة لاسلكيا، وكذلك تحويل الإشارات الموصولة من سلكية إلى لاسلكية باستخدام هذه التقنية.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن المشروعَ جزءٌ من مبادرة حكومة دبي بتحويل دبي إلى مدينة ذكية، وإنه تم تبديل الخطوط السلكية والمستخدمة في ربط الإشارات الضوئية بمركز التحكم المروري في دبي بشبكة لاسلكية، بالإضافة إلى توصيل الإشارات الضوئية المعزولة بالمركز باستخدام تقنية الجيل الثالث .

وأضافت: إن النظام يتسم بسهولة التطبيق، وسرعة صيانته وفعاليته، وتقليل التأخير الناجم عن تواقيت الإشارات الضوئية، وتخفيض التكلفة مقارنة بالوضع السابق الذي كان يتطلب توفير بنية تحتية لكوابل وخطوط شركات تزويد الخدمة قرب كل إشارة مرورية، حيث يوفر هذا المشروع على الهيئة كلفة هذه الخطوط بما في ذلك تجنب التعرض لخطورة انقطاع الاتصال في حال حدوث خلل تقني أو مادي، وكذلك تحسين التحكم بالإشارات عبر مركز التحكم المروري.

كما أوضحت بن عدي، أن من فوائد النظام أيضا التحكم عن بُـعد في توقيت الإشارات وإداراتها وفقاً لتغيرات حركة السير ما يعني تقليل الازدحامات المرورية في التقاطعات، بالإضافة إلى تشخيص وإدارة الأعطال وذلك لضمان الفعالية والتنظيم لأجهزة التحكم بالإشارات المرورية، وأنه إذا دعت الحاجة إلى إضافة إشارات مرورية جديدة، فسيتم ربطها بشكل سهل وسريع بمركز التحكم وبتكلفة أقل من ربطها باستخدام الطرق التقليدية لخطوط الهواتف السلكية.

وأكدت أن الهيئة تستخدم كل إمكاناتها للقيام بدورها في تنفيذ توجهات الحكومة الرشيدة في تحويل دبي إلى مدينة ذكيةK خاصة أن هذا النظام سيعزز مكانة دبي عالمياً كونه يُطبق لأول مرة على مستوى العالم، ,وفق رؤية الهيئة " تنقل آمن وسهل للجميع ".