لأول مرة فى مصر .. الحالة المرورية بطائرة خاصة مع 8 الصبح

كتبت – إنجي لطفي

في سابقة تعتبر الأولى في الإعلام المصري ، استعان برنامج “8 الصبح” المذاع على شاشة قناة DMC بطائرة خاصة لرصد الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى وذلك لأول مرة.

> حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، مقدم البرنامج، أن فقرة رصد الحالة المرورية من خلال الطائرة الخاصة سوف تكون ثابتة ضمن فقرات برنامج “8 الصبح”وذلك بشكل يومي ، وهي من أجل رصد الحالة المرورية والتي غالبا ما تكون مزدحمة وتشهد تكدس كبير في الفترة الصباحية نظر لتوجه الجميع للعمل بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات.

برنامج “8 الصبح” من تقديم رامي رضوان وأية جمال ورئيس التحرير أحمد الطاهري.