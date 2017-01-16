مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية إلى 21 يناير

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه سيتم مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 حتى 21 يناير الجاري، تسهيلا على الراغبين في التقدم، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأمهات للاشتراك.

وذكرت الوزارة، فى بيان صحفي، اليوم الأثنين، أنه تم توجيه مديريات التضامن الإجتماعي على مستوى الجمهورية إلى الاستمرار في تلقي طلبات الترشيح والأوراق المطلوبة، إلى جانب إتاحة التقدم إلكترونيا للراغبين على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة .

وأتاحت الوزارة للمرة الأولى هذا العام برنامجًا إلكترونيًا للتقدم من خلاله في المسابقة، مع ضرورة استيفاء كل البيانات الموجودة في الاستمارة على الموقع الإلكتروني ، وتقديم صورة من المستندات الأصلية المطلوبة لمديريات التضامن التابع لها المرشح.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد وضعت عددًا من المعايير التي ستحتكم إليها هذا العام في اختيار الأم المثالية مثل الأسرة صغيرة العدد ، كذلك الأم العاملة، خاصة من تعمل هي أو أبناؤها في مجال العمل الحر.