أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية إلى 21 يناير

Google+ Print
مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية إلى 21 يناير مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية إلى 21 يناير

غادة والي

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه سيتم مد فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 حتى 21  يناير الجاري، تسهيلا على الراغبين في التقدم، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأمهات للاشتراك.

وذكرت الوزارة، فى بيان صحفي، اليوم الأثنين، أنه تم توجيه مديريات التضامن الإجتماعي على مستوى الجمهورية إلى الاستمرار في تلقي طلبات الترشيح والأوراق المطلوبة، إلى جانب إتاحة التقدم إلكترونيا للراغبين على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة .

وأتاحت الوزارة للمرة الأولى هذا العام برنامجًا إلكترونيًا للتقدم من خلاله في المسابقة، مع ضرورة استيفاء كل البيانات الموجودة في الاستمارة على الموقع الإلكتروني ، وتقديم صورة من المستندات الأصلية المطلوبة لمديريات التضامن التابع لها المرشح.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد وضعت عددًا من المعايير التي ستحتكم إليها هذا العام في اختيار الأم المثالية مثل الأسرة صغيرة العدد ، كذلك الأم العاملة، خاصة من تعمل هي أو أبناؤها في مجال العمل الحر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا