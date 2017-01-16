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نجيلة ملعب بورت جينتل تثير غضب كوبر قبل مواجهة مالى

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نجيلة ملعب بورت جينتل تثير غضب كوبر قبل مواجهة مالى نجيلة ملعب بورت جينتل تثير غضب كوبر قبل مواجهة مالى

> رسالة الجابون - حاتم رضا

ﺳﺎﺩﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﺘﻮﺭ ﻛﻮﺑﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﻤﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ أﻥ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﻮﺭﺕ ﺟﻨﺘيل، ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ ﻓﻰ أﻣﻢ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺑﻮﻥ، ﻳﻌﻴﺒﻪ ﻃﻮﻝ ﻧﺠﻴﻠﺔ أﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ.

 

ﻭﻃﻠﺐ ﻛﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍلإﺩﺍﺭﻯ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﺺ ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ، ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﻰ المقرر لها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة فى البطولة.

 

ﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺭﻓﺾ أﻥ ﻳﺨﻮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﻮﺭﺕ ﺟﻨﺘيل ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎﺩ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﻌﻒ أﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ وخوفا من تأثرها فى حالة خوض التدريبات والمباريات عليها.

 

ويعانى الوطنى من عدة أزمات منذ وصوله مدينة بورت جينتل تمثلت فى سوء مستوى الإقامة، وكذلك الحشرات والناموس وضعف الخدمات مثل الإنترنت، وكذلك ملاعب التدريب تعانى من سوء مستوى.

 


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