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الزمالك يحدد 20 مليون دولار لرحيل كهربا

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الزمالك يحدد 20 مليون دولار لرحيل كهربا الزمالك يحدد 20 مليون دولار لرحيل كهربا

>كتب أحمد توفيق

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، أن النادى لم يتلق عرضا رسميا من نادى النصر السعودى للحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق المعار لاتحاد جدة.

 

وذكرت صحيفة "الشرق"، أن إدارة نادى النصر السعودى قدمت عرضاً مبدئياً لمسئولى الزمالك يصل لـ5 ملايين دولار من أجل ضم "كهربا"، مشيرة إلى أن مسئولى النادى السعودى على استعداد لزيادة قيمة العرض، حال وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة.

 

وقال أحمد مرتضى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن النصر السعودى لم يتقدم بعروض رسمية لضم محمود كهربا، موضحاً فى الوقت نفسه أن الزمالك سبق وحدد السعر المطلوب لرحيل صانع ألعابه بشكل نهائى، عقب انتهاء إعارته لاتحاد جدة والبالغ 20 مليون دولار.


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