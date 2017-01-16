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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. والرئيسى يتراجع بنسبة 0.17%

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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. والرئيسى يتراجع بنسبة 0.17% تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. والرئيسى يتراجع بنسبة 0.17%

>كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. 

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13264 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13327 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 477 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1158 نقطة.

 


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