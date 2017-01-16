أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المشدد 5 سنوات لضابط شرطة بالدقهلية لاستغلاله منصبه

Google+ Print
المشدد 5 سنوات لضابط شرطة بالدقهلية لاستغلاله منصبه المشدد 5 سنوات لضابط شرطة بالدقهلية لاستغلاله منصبه

>كتبت- فتحية الديب وشريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد فتوح علام وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع والمستشار طه عبد الله عبد العظيم، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لضابط شرطة و3 سنوات مشدد لطالب فى القضية رقم 1064 لسنة 2015 جنايات المنصورة.

تعود أحداث القضية لشهر يناير سنة 2015، المتهم فيها "أحمد س ال" 21 سنة ضابط شرطة بقسم ثان المنصورة، و"محمد ص م ر"طالب بكلية الحقوق.

وكشفت التحريات السرية، التى قام بها الرائد سامر حسين،رائد شرطة بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، عن وجود علاقة صداقة بين الضابط والطالب، وتقابلهما أكثر من مرة ببعض المقاهى وحصول اتفاق بينهما وهو مساعدة المتهم الأول للمتهم الثانى، فى تمكينه من حيازة قطعة أرض قائم بشأنها نزاع بمدينة المنصورة، واتفقا على أن يحضر له المتهم الثانى سلاحا ناريا "طبنجة"، ليقوم الضابط بتحرير محضر به لآخر مقابل مبلغ مالى، دفع الطالب منها 20 ألف جنيه للضابطـ، مقابل تمكين الطالب من وضع يده على قطعة الأرض، ثم حدثت خلافات بينهما بشأن الاتفاق على المبلغ المالى.

وتبين من التحريات السرية، أن الضابط استدرج الطالب إلى مكان ما هاتفيا عن طريق أحد الأشخاص، وادعى ضبطه بحوزته سلاح نارى وذخيرة، وحرر له محضر بالواقعة واتجه به إلى قسم شرطة المنصورة، وبالعرض على النيابة الكلية قررت إحالتهما إلى دائرة جنايات المنصورة التى أصدرت حكمها المتقدم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365