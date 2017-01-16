المشدد 5 سنوات لضابط شرطة بالدقهلية لاستغلاله منصبه

كتبت- فتحية الديب وشريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد فتوح علام وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع والمستشار طه عبد الله عبد العظيم، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لضابط شرطة و3 سنوات مشدد لطالب فى القضية رقم 1064 لسنة 2015 جنايات المنصورة.

تعود أحداث القضية لشهر يناير سنة 2015، المتهم فيها "أحمد س ال" 21 سنة ضابط شرطة بقسم ثان المنصورة، و"محمد ص م ر"طالب بكلية الحقوق.

وكشفت التحريات السرية، التى قام بها الرائد سامر حسين،رائد شرطة بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، عن وجود علاقة صداقة بين الضابط والطالب، وتقابلهما أكثر من مرة ببعض المقاهى وحصول اتفاق بينهما وهو مساعدة المتهم الأول للمتهم الثانى، فى تمكينه من حيازة قطعة أرض قائم بشأنها نزاع بمدينة المنصورة، واتفقا على أن يحضر له المتهم الثانى سلاحا ناريا "طبنجة"، ليقوم الضابط بتحرير محضر به لآخر مقابل مبلغ مالى، دفع الطالب منها 20 ألف جنيه للضابطـ، مقابل تمكين الطالب من وضع يده على قطعة الأرض، ثم حدثت خلافات بينهما بشأن الاتفاق على المبلغ المالى.

وتبين من التحريات السرية، أن الضابط استدرج الطالب إلى مكان ما هاتفيا عن طريق أحد الأشخاص، وادعى ضبطه بحوزته سلاح نارى وذخيرة، وحرر له محضر بالواقعة واتجه به إلى قسم شرطة المنصورة، وبالعرض على النيابة الكلية قررت إحالتهما إلى دائرة جنايات المنصورة التى أصدرت حكمها المتقدم.