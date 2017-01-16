إحالة المتهمين بقتل اللواء أحمد رالجى إلى محكمة الجنايات بقنا

قنا - وائل محمد

قرر المستشار أحمد عبد الرحمن المحامي العام لنيابات قنا، إحالة المتهمين باغتيال اللواء أحمد رالجى، إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 70 76 / 2016 إدارى قسم شرطة قنا، والمتهم فيها محمد حسن عبد اللطيف 18 سنة طالب ومقيم عزبة العبابدة بندر قنا و3 آخرين.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى بلاغاً بالعثور على جثة اللواء أحمد رالجى مرشح سابق بمجلس النواب، وبها عدة طعنات بسكين داخل منزله بميدان المحطه وسط مدينة قنا، وتم تشكيل فريق بحث باشراف مدير المباحث لكشف غموض الحادث وتم ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق وتم احالة القضية الي محكمة الجنايات، بعد إدانة المتهمين.