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ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بالغربية

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ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بالغربية ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بالغربية

>كتب محمود عبد الراضى

ضبطت شرطة الاتصالات منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات تتضمن استخدام نت منزل، لخدمات الاتصالات والشبكات بزفتى ، قائم عليها مواطن ويقوم  بالتعاقد وتوصيل خدمة الأنترنت من شركة TE DATA بسرعة 8 ميجا  فئة منزلية وذلك من اجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الأنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات رقم10 لسنة2003 وكذا مخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات وشركةTE DATA وتقاضي مبالغ شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام المحل سالف الذكر مركزاً لإدارة ذلك النشاط.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكان في حملة تفتيشية مكبرة من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية وقطاع مصلحة الأمن العام ولجنة فنية مــن الشركــة المصرية للاتصالات، وتــم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام في حالة تشغيل.

 

 


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