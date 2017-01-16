أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

17 يناير أولى جلسات محاكمة 17 أمين شرطة بتهمة التجمهر وتعطيل العمل

Google+ Print
17 يناير أولى جلسات محاكمة 17 أمين شرطة بتهمة التجمهر وتعطيل العمل 17 يناير أولى جلسات محاكمة 17 أمين شرطة بتهمة التجمهر وتعطيل العمل

>كتب أحمد إسماعيل

حددت نيابة جنوب القاهرة برئاسة أحمد عبد العزيز، وبإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، جلسة 17 يناير الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة 17 من أمناء شرطة السياحة بينهم 10 محبوسين و7 هاربين إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل، أمام محكمة جنح القديمة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب.

 

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ قيام المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات، وبالفعل تجمهر ما يقرب من 100 فرد ورددوا عبارات رافضة للنظام، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر ولكنهم بادروا بالإعتداء عليهم برشقهم بالحجارة ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم ولكنهم رفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على 10 ولازال 7 "هاربين".

 

وأكد محمد قرطام مدير التحريات فى أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات أكدت تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه، بسبب الاعتراض على نظام العمل الجديد لتقصير فترة الراحة من 48 إلى 24 ساعة، حيث قصد المتهمون الحصول على أكبر قسط من الراحة دون النظر إلى أهمية العمل.

 

وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، من بينها التجمهر، واستخدام القوة والعنف ضد ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم أنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري