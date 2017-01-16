وزير التموين : ندعم كيلو السكر بـ3 جنيه والزيت بـ 7 جنيهات بالبطاقات

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية ، أن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين و خاصة السلع التي يتم توزيعها على بطاقات التموين و التييستفيد منها 70 مليون مواطن ،حيث يتم تنفيذ إجراءات لتحقيق التوازن و الاستقرار في أسعار السلع من خلال العمل على توفير المنتجات بأسعار مناسبة لافتا الى ان الوزارة تدعم كيلو السكر التموينى بـ ٣ جنيهات حيث تكلفته تصل إلى ١٠ جنيهات ويتم صرفه على البطاقات بـ 7 جنيهات فقط كما يتم دعم كيلو الزيت بـ ٦ جنيهات ،حيث يتم صرفة بـ ١٠ جنيهات رغم أن تكلفتة تصل الى 16 جنيها .

و أضاف مصيلحى ، فى بيان صحفى اليوم ، انه تم توريد 550 الف طن من قصب السكر للمصانع الستة في محافظات الصعيد حتى الأن و ان المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لتحقيق المستهدف و الذى يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى ٦٢٠ جنيها للطن ، لافتا الى انه تم إعطاء مهلة لكافة الأطراف في اللجنة العليا للسكر لتقديم مقترحاتها لضبط الأسواق حتى يوم الخميس المقبل و التي تضم ممثلى هيئة السلع التموينية و الرقابة و التوزيع و التجارة الداخلية و الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و رؤساء شركات السكر بقطاع العمال العام و الخاص المستوردين وإتحاد الغرف التجارية حتى يمكن تقديم كافة المقترحات التي يتم الاتفاق إليها إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بما يضمن توفير الإحتياجات خاصة وأن إنتاج السكر المتوقع يصل إلى 2 مليون و 400 ألف طن منها مليون و 100 الف طن من قصب السكر و مليون و ٣٠٠ ألف طن من البنجر .

وأوضح مصيلحى ، أنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر أول فبراير و أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين في الشركات الستة المختصة بإنتاج سكر البنجر منها 4 تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتين بالقطاع الخاص وأن المستهدف إستلام 9 ملايين طن وسيتم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الاحتياجات لمنع تكرار الأزمة و انه سيتم تحديد الاحتياجات ووضع خطة لتوفير السكر بسعر مناسب خلال الأشهر المقبلة خاصة وأن الوزارة قامت بتوفير السكر بعد تقاعس القطاع الخاص عن الإستيراد خلال الأشهر الماضية حيث كان يتم طرح حوالى 240 الف طن شهريا لتوفير احتياجات البطاقات التموينية وكذلك الأنشطة التجارية والصناعية على مستوى الجمهورية بعد أن كان يتم طرح 70 ألف طن فقط شهريا للبطاقات التموينية قبل إحجام القطاع الخاص عن الإستيراد خلال الأشهر الماضية.