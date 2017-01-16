أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين : ندعم كيلو السكر بـ3 جنيه والزيت بـ 7 جنيهات بالبطاقات

Google+ Print
وزير التموين : ندعم كيلو السكر بـ3 جنيه والزيت بـ 7 جنيهات بالبطاقات وزير التموين : ندعم كيلو السكر بـ3 جنيه والزيت بـ 7 جنيهات بالبطاقات

>كتب مدحت وهبة

 

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير و التجارة الداخلية ، أن ملتزمة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين و خاصة السلع التي يتم توزيعها على بطاقات التموين و التييستفيد منها 70 مليون مواطن ،حيث يتم تنفيذ إجراءات لتحقيق التوازن و الاستقرار في السلع من خلال العمل على توفير المنتجات  بأسعار مناسبة لافتا الى  ان الوزارة تدعم كيلو السكر التموينى بـ ٣ جنيهات حيث  تكلفته تصل إلى ١٠ جنيهات ويتم صرفه على البطاقات بـ 7 جنيهات فقط  كما  يتم دعم كيلو الزيت بـ ٦ جنيهات ،حيث يتم صرفة بـ ١٠ جنيهات رغم أن تكلفتة تصل الى 16 جنيها .

و أضاف مصيلحى ،    فى  بيان  صحفى  اليوم  ،  انه تم توريد 550  الف طن من قصب السكر للمصانع الستة في محافظات الصعيد حتى الأن  و ان المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لتحقيق المستهدف و الذى يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى ٦٢٠ جنيها للطن ، لافتا الى  انه تم إعطاء مهلة لكافة الأطراف في اللجنة العليا للسكر لتقديم مقترحاتها لضبط الأسواق حتى يوم الخميس المقبل  و التي تضم ممثلى هيئة السلع التموينية و الرقابة و التوزيع و التجارة الداخلية و الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و رؤساء شركات السكر بقطاع العمال العام و الخاص المستوردين وإتحاد الغرف التجارية حتى يمكن تقديم كافة المقترحات التي يتم الاتفاق إليها إلى المهندس شريف اسماعيل  رئيس مجلس  الوزراء  بما يضمن توفير الإحتياجات خاصة وأن إنتاج السكر  المتوقع يصل إلى 2 مليون و 400 ألف طن منها مليون و 100 الف طن من قصب السكر و مليون و ٣٠٠ ألف طن من البنجر .

وأوضح مصيلحى ،   أنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر أول فبراير و أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين  في الشركات الستة المختصة بإنتاج سكر البنجر منها 4 تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتين بالقطاع الخاص وأن المستهدف إستلام 9 ملايين طن وسيتم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الاحتياجات لمنع تكرار الأزمة و انه سيتم تحديد الاحتياجات ووضع خطة لتوفير السكر بسعر مناسب خلال الأشهر المقبلة  خاصة وأن الوزارة قامت بتوفير السكر بعد تقاعس القطاع الخاص عن الإستيراد  خلال الأشهر الماضية حيث كان يتم طرح حوالى 240  الف طن شهريا لتوفير احتياجات  البطاقات التموينية وكذلك  الأنشطة التجارية والصناعية على مستوى الجمهورية بعد أن كان يتم طرح 70 ألف طن فقط شهريا للبطاقات التموينية قبل إحجام القطاع الخاص عن الإستيراد خلال الأشهر الماضية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات