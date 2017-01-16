السيسى: الحكومة اتخذت إجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حكومة مصر وبيلاروسيا تسعيان إلى بذل كافة الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية تشجع رجال الأعمال على استغلال الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو، مفيدا بأن الحكومتين تعملان على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسى لتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين.

وأشار السيسى، فى كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصرى البيلاروسى، إلى أن الاقتصاد المصرى واجه عددا من التحديات والمشكلات الهيكلة التى تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية التى أعبقت ثورة 25 يناير، موضحا أن الحكومة شرعت فى تنفيذ برنامج شامل فى الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى معاجلة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمن اصلاح النظام الشرائى وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف.

وأكد السيسى، أن إجراءات الحكومة شملت إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب ومنح حوافز عديدة لهم، كما شرعت الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تنفذ فرص استثمارية واعدة فى مختلف المجالات وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس وشبكة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة.