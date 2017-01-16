أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسي: نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4% يعد باستثمارات ضخمة مع بيلاروسيا

Google+ Print
السيسي: نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4% يعد باستثمارات ضخمة مع بيلاروسيا السيسي: نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4% يعد باستثمارات ضخمة مع بيلاروسيا

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حجم الاقتصاد المصرى الكبير الذى زاد معدل نموه 4% عن العام الماضى يعد بفرص اقتصادية ضخمة، وآفاق واسعة بين وبيلاروسيا للارتقاء بعلاقات التعاون بينهما فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك مسئولية كبرى تقع على عاتق قطاعى الأعمال فى البلدين لاستغلال الإمكانيات الكبيرة فى البلدين.

 

وطالب ، فى كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصرى البيلاروسى، قطاعى الأعمال فى البلدين بتعظيم الاستفادة من الجهود التى تبذلها حكومة البلدين من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير القوانين والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تعد من الدول التى توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار فى العالم، متمنيا خروج هذا المنتدى المصرى البيلاروسى بنتائج هامة على صعيد تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز النمو والتجارة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار