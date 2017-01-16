السيسي: نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4% يعد باستثمارات ضخمة مع بيلاروسيا

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حجم الاقتصاد المصرى الكبير الذى زاد معدل نموه 4% عن العام الماضى يعد بفرص اقتصادية ضخمة، وآفاق واسعة بين مصر وبيلاروسيا للارتقاء بعلاقات التعاون بينهما فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك مسئولية كبرى تقع على عاتق قطاعى الأعمال فى البلدين لاستغلال الإمكانيات الكبيرة فى البلدين.

وطالب السيسي، فى كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصرى البيلاروسى، قطاعى الأعمال فى البلدين بتعظيم الاستفادة من الجهود التى تبذلها حكومة البلدين من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير القوانين والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تعد من الدول التى توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار فى العالم، متمنيا خروج هذا المنتدى المصرى البيلاروسى بنتائج هامة على صعيد تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز النمو والتجارة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.