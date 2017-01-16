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رئيس بيلاروسيا لـ رجال الأعمال: دول الغرب لا تعطيكم تكنولوجيا بل تبيع منتجاتها

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رئيس بيلاروسيا لـ رجال الأعمال: دول الغرب لا تعطيكم تكنولوجيا بل تبيع منتجاتها رئيس بيلاروسيا لـ رجال الأعمال: دول الغرب لا تعطيكم تكنولوجيا بل تبيع منتجاتها

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

أكد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، استعداد بلاده لنقل التكنولوجيا الخاصة بصناعتهم إلى المصريين، وأن يقوم الخبراء البيلاروسيين بالإنتاج على أرض مع المصريين سويا، وأن يعلموا المتخصصين المصريين كيفية اتقان الصناعة البيلاروسية.

ووجه رئيس بيلاروسيا، خلال افتتاحه منتدى الأعمال المصرى البيلاروسى، حديثه إلى رجال الأعمال قائلا: " الدول الغربية لا تعطيكم تكنولوجيا، بل تبيع لكم منتجات لكى تكون هناك استمرارية لتوريد تلك المنتجات أما نحن نتحدث بشكل آخر، ولكن نحن لا نريد أن نبيع منتجات ولكن نريد أن ننقل لكم التكنولوجيا".

وأكد  ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، أن ما يقومون بتقديمه للمصريين لا تقدمه دولة فى العالم، قائلا "ما نفعله شركة وصداقة وأخوة، وحينما ننقل لكم الخبرة والتكنولوجيا ونطلع خبرائكم على أسرار الصناعة فهذه شركة وصداقة".


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