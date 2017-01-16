موقع خليجى: إيران تحجب موقع وكالة الأنباء السعودية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

قال موقع "عيون الخليج"، إن وزارة الاتصالات الإيرانية، قامت بحجب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، أن الحجب كان بطلب من وزارة الثقافة الإيرانية.

ونسب الموقع الخبر لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، وأشار إلى أن "ناطق نورى" المتحدث باسم مجلس الخبراء الإيرانى رئيس لجنة التفتيش فى مكتب مرشد الثورة كان قد حذر فى وقت سابق من المواقع السعودية الناطقة بالفارسية خصوصا "واس فارسى" و "الإخبارية فارسى" بعدما استطاعت هذه المواقع الوصول للقارئ الفارسى الذى احتكره الإعلام الفارسى لسنين طويلة.