الشرطة الأسبانية تعتقل شخصًا يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش

أعلنت وزارة الداخلية الأسبانية، اليوم الاثنين، القبض على رجل مغربي يشتبه في قيادته خلية متطرفة جندت متطوعين للسفر إلى تركيا لتلقي تدريب على يد تنظيم داعش.

ونقلت مصادر أمنية، أن المتهم كان نشيطًا جدًا في إيجاد مجندين ويتقرب من الشبان المعرضين للإقصاء الإجتماعي ويسهل التأثير فيهم ومضطربين عاطفيًا، ويستغل عمله كمدرب ملاكمة للفوز بثقتهم”.

وأضافت، أن المجندين الجدد يتم إرسالهم إلى تركيا، حيث يتلقون تدريبًا على تنفيذ هجمات في أوروبا.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال عضوين آخرين في الخلية أحدهما زميل سابق للرجل المغربي في السكن اعتقل في المغرب، بينما ألقى القبض على الثاني في ستراسبورج بفرنسا في نوفمبر الماضي.