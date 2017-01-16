أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

راغب علامة ضيف «كل يوم جمعة» مع عمرو أديب

Google+ Print
راغب علامة ضيف «كل يوم جمعة» مع عمرو أديب راغب علامة ضيف «كل يوم جمعة» مع عمرو أديب

كتبت – إنجي لطفي

يستضف برنامج “كل يوم جمعة” فى حلقته المقبلة السوبر ستار راغب علامة فى سهرة منوعة بين أشهر أغانية ومشواره الفنى وتفاصيل حياته الاجتماعية فى لقاء مع الاعلامى عمرو أديب على قناة ON E فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة.

“أديب” يسلط الضوء على أهم المحطات فى حياة الفنان اللبنانى راغب علامة والذى أصبح من أشهر المطربيين فى الوطن العربى الذين إجتهدوا فى بداية حياتهم الفنية وواجههوا مشقة حتى حققوا النجاح والشهرة .

يذكر أن برنامج كل يوم جمعة إستطاع خلال فترة قليلة الاستحواذ على المشاهد المصرى والعربى بعد إستضافة كوكبة من نجوم العالم فى الفن والرياضة وعلى رأسهم لاعب الكرة العالمى كريستيانو رونالدو والفنانة اليسا و مايا دياب و يارا والمطربة اللبنانية نوال الزغبى.

ويتم عرض البرنامج فى نفس التوقيت على قناة أبوظبى فى إطار البرتوكول الذى تم توقيعه بين القناتين وأعلن عنه منذ أسابيع ماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا