«الكرملين»: سنرفض أي محادثات مع ترامب حول تقليص أسلحتنا

نفى الكرملين، إجراء أي مفاوضات مع واشنطن، حول تقليص الترسانات النووية، فضلا عن رفض بحث أية صفقة في هذا المجال مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات.

وصرح الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يرفض قطعيًا بحث موضوع العقوبات الغربية ضد روسيا خلال اتصالاته الخارجية، مشيرًا إلي أن موسكو دائمًا ليست من بادر إلى قيام هذا الوضع، ولذلك تبقى هذه العقوبات مشكلة بالنسبة لأولئك الذين فرضوها.

وحول تقليص الترسانات النووية الروسية، شدد “بيسكوف” على أن موسكو لن تبحث هذا الموضوع إلا بعد تولي دونالد ترامب لمهام عمله موضحًا أن الكرملين يمتنع عن تقييم تصريحات ومبادرات ترامب قبل تنصيبه رسميًا المقرر الجمعة المقبل، لافتًا إلي أن الأنباء حول توصل الجانبين الروسي والأمريكي إلى اتفاق أولي لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب لا صحة لها.