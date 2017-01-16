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وزير سعودى:المملكة لا تحتاج لوساطة مع إيران وتعلم ماذا تفعل لتحسين العلاقات

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وزير سعودى:المملكة لا تحتاج لوساطة مع إيران وتعلم ماذا تفعل لتحسين العلاقات وزير سعودى:المملكة لا تحتاج لوساطة مع إيران وتعلم ماذا تفعل لتحسين العلاقات

>كتب مصطفى عنبر

أكد ثامر السبهان، وزير الدولة السعودى للشئون الخليجية عدم إطلاعه على معلومات تتعلق بالوساطة بين المملكة وإيران، مؤكدا أن لا تحتاج إلى وساطة مع إيران.

 

وقال السبهان فى تصريحات إلى صحيفة الحياة اللندنية: "لم يردنا شىء بما يتعلق بوجود رسائل وساطة بين الرياض وطهران، والسعودية لا تحتاج إلى وساطات مع إيران"، مضيفا: "الإيرانيون يعلمون ماذا عليهم أن يعملوا ويفعلوا إذا أرادوا تحسين العلاقات مع المملكة".

 

وكانت وكالة رويترز نسبت إلى التلفزيون الإيرانى قوله قبل يومين إن وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى نقل رسائل بين الرياض وطهران، فى مسعى متواصل لاحتواء الخلاف بين البلدين الجارين. ونقل التلفزيون عن الجعفرى قوله إن "خطوات الوساطة مستمرة منذ العام الماضى". وأنه "نقل رسائل شفوية بين مسئولى البلدين خلال الشهور الماضية" وأنه سيحاول تقريب المواقف بينهما.

 

ونشرت "الحياة" السبت الماضى، إعلان نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أن رسالة باسم دول مجلس التعاون الخليجى ستقوم الكويت بإيصالها إلى الجانب الإيرانى، تتعلق بالحوار معها.

 

وأكد الجارالله أن "الاتصالات ما زالت مستمرة مع الجانب الإيرانى، لتحديد موعد يناسب الجانبين لتسليم تلك الرسالة".


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