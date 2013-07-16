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السمنة والسكر ولين العظام من أمراض الوجبات السريعة

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السمنة والسكر ولين العظام من أمراض الوجبات السريعة السمنة والسكر ولين العظام من أمراض الوجبات السريعة

انتشرت ظاهرة مطاعم الوجبات السريعة نظرا لطول ساعات العمل خارج المنزل، حيث إن هناك العديد من عوامل الجذب التى أدت إلى إدمان أفراد الأسرة لمثل هذه النوعية من الوجبات، لكن لا يعمل الكثير منا مدى خطورة هذه الوجبات أشار د.مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال- زميل معهد الطفولة- جامعة عين شمس إلى الإمراض الناجمة عن كثرة تناول الوجبات السريعة، منها التالى :

- زيادة الوزن والتعرض للسمنة المفرطة
> - فرصة التعرض للإصابة بمرض السكر.
> - تسوس الأسنان.
> - ارتفاع ضغط الدم.
> - أمراض القلب وتصلب الشرايين.
> - لين وهشاشة العظام.
> - التعرض للإصابة بالسرطانات.

هذا إلى جانب ظهور عدد من الامراض القاتلة مثل: ميكروب E. coli 157 الذى يسبب التسمم الغذائى وتكسر الدم والفشل الكلوى خاصة فى الأطفال.

- ميكروب الليستيريا: الذى يسبب تسمم الدم والالتهاب السحائى والإجهاض أولاده طفل ميت.

أضاف إن تحضير الطعام بكميات كبيرة، وبشكل سريع يستدعى استخدام مواد أضافية كثيرة وكيماويات تساعد على الطهى السريع، مما يؤدى إلى عدم توفر الوقت الكافى لمراقبة الجودة ومتابعة السلامة فى المواد المستخدمة وطريقة الطهي.
> وعن أضرار السرعة فى تناول الطعام أوضح بدران إنه يؤدى إلى عدم المضغ الجيد الذى يسبب عسر الهضم وسوء امتصاص الطعام، وبالتالى سوء التغذية.

ينصح مجدى بالعودة للوجبات المصرية كبدائل صحية تتفوق على الوجبات السريعة الغربية : الكشرى، البليلة، باللبن، الطعمية، حمص الشام، سندوتشات الجبن مع الطماطم والخيار، الفول مع البيض.
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