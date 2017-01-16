محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل 2017

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جانبه عدد من قادة دول العالم .. الفائزين التسعة بـ " جائزة زايد لطاقة المستقبل 2017 " وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم اليوم في أبوظبي ضمن " أسبوع أبوظبي للاستدامة ".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية في السير على نهج وإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي وضع دولة الإمارات على درب تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي ومن خلال هذه الجائزة التي تحمل اسمه تتطلع الإمارات إلى تشجيع الآخرين على اتخاذ خطوات مماثلة في هذا الاتجاه.

وقال سموه إننا نحتفي اليوم بنجاح هذه الرؤية من خلال العمل لأجل توفير الطاقة والتكنولوجيا والمياه على نطاق أوسع للمزيد من سكان العالم بما يوفر المزيد من الفرص للارتقاء بمستويات التعليم والصحة وتمكين المرأة ودعم الأطفال والمحتاجين حول العالم.

وأشار سموه إلى أن تطلعات وجهود " جائزة زايد لطاقة المستقبل " وسعيها لتشجيع الآخرين على مد يد العون والعطاء وتمكين الآخرين في جميع أنحاء العالم .. تنسجم مع البعد الإنساني المتجسد في مبادرة " عام الخير" التي انطلقت بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأثنى سموه على جهود الفائزين بالجائزة من مؤسسات وأفراد ومدارس الذين تجسد جهودهم أروع معاني العطاء من خلال مساعيهم المخلصة لتحقيق التأثير الإيجابي والابتكار والريادة والرؤية بعيدة المدى للتصدي للتحديات الراهنة واغتنام الفرص المستقبلية.

وهنأ قادة الدول.. فخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا وفخامة هوارسيو كارتيس رئيس جمهورية البارغواي وفخامة فيليب فوجانوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود ودولة بوشبا كال داهال رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية.. الفائزين التسعة بـ " جائزة زايد لطاقة المستقبل 2017 " .. متمنين لهم النجاح والتوفيق في أعمالهم ودراساتهم المستقبلية.

حضر حفل التكريم .. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الشيوخ ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العالمية لطاقة المستقبل.