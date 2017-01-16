الصحة: ترقية الدكتورة مديحة أحمد مشرفًا عامًا لشئون الصيدلة بالمستشفيات الحكومية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ترقية الدكتورة مديحة أحمد، من مدير عام التفتيش الصيدلى للعمل مشرفًا عامًا على شئون الصيدلة بالمستشفيات الحكومية بدرجة وكيل وزارة، وذلك فى إطار حرص الوزارة عن إحكام الرقابة على شئون الصيدلة بمستشفيات القطاع العلاجى.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء نظرًا لكفاءة الدكتورة “مديحة” فى مجال التفتيش الصيدلى على قطاع خلال فترة عملها لسنوات سابقة كثيرة فى هذا المجال، مشيرة الى أن الوزارة ستستفيد من خبراتها للنهوض بقطاع المستشفيات العلاجية وذلك على مستوى الجمهورية.

وفى سياق أخر، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية مساء أمس الأحد، عن ضبط صيدلية بها أدوية غير مسجلة وتبيع بالجملة مخالفة لقانون مزاولة المهنة، جاء ذلك خلال الحملة التى قامت بها ادارة التفتيش الصيدلي بالتعاون مع مباحث التموين ، لضبط منافذ تداول الادوية.

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة إستهدفت مدينة أجا وبتفتيش صيدلية باحدى مداخل العقارات بشارع الجلاء ، وجد بها عدة اكياس بها ادوية وفواتير تدل علي قيام الصيدلي بالاتجار للمنافذ الاخري بالجمله بالمخالفة للقوانين المنظمة ، كما وجد بجوار الصيدليه مكان اداري غير مرخص به كومبيوتر و2 ثلاجة بها أدوية ( كليكسان – هيبارين مذيب جلطات – انسولين، بالاضافة الي ادوية معباة باكياس منتهية الصلاحية فيما افاد الصيدلي بانها من المرتجعات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الي وجود شقة غير مؤهلة ومجهزه وغير مطابقة للمعايير والمواصفات عبارة عن 5 غرف مخزن بها أدوية للاتجاربالجملة ، لافتًا الى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة التى تباشر التحقيقات.