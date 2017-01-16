إحالة 9 أطباء بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل بالغربية

الغربية – عادل ضرة

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطه بمحافظة الغربية 9 أطباء بالوحدة الصحية بقرية الرجبية للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال بعد الجولة التى قام بها احمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة صباح اليوم الإثنين لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية،ولاحظ مساعد رئيس المدينة ترك 9 أطباء من قوة الوحدة للعمل ، فقام برفع تقرير لرئيس المدينة الذي قرر إحالتهم للتحقيق.

كما تفقد أحمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة سير العمل بالجمعية الزراعية بالقرية وإمتحانات الشهادة الإبتدائية بمدرسة الرجبية المشتركة.