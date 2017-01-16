أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة 9 أطباء بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل بالغربية

Google+ Print
إحالة 9 أطباء بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل بالغربية إحالة 9 أطباء بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطه بمحافظة الغربية 9 أطباء بالوحدة الصحية بقرية الرجبية للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال بعد الجولة التى قام بها احمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة صباح اليوم الإثنين لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية،ولاحظ مساعد رئيس المدينة ترك 9 أطباء من قوة الوحدة للعمل ، فقام برفع تقرير لرئيس المدينة الذي قرر إحالتهم للتحقيق.

كما تفقد أحمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة سير العمل بالجمعية الزراعية بالقرية وإمتحانات الشهادة الإبتدائية بمدرسة الرجبية المشتركة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365