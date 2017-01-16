بالصور.. شرطة السياحة تحبط محاولة تهريب قطع أثرية بمحيط معبد إدفو بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان، من إحباط 5 محاولات للتنقيب عن الآثار بمحيط معبد إدفو شمال المحافظة، منها ضبط حوض تطهير وأوانى أثرية.

وكانت حملة مكبرة قادها العميد خالد العيسوى، رئيس مباحث الآثار بأسوان، تحت إشراف اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث شرطة السياحة الآثار، وبتعليمات من اللواء طه البيومى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تمكنت من إحباط 5 محاولات للبحث والتنقيب عن الآثار بمحيط معبد إدفو وقرية العطوانى شرق شمال أسوان، حيث تم ضبط عدد من المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

وداهمت الحملة التى شارك فيها المقدم محمد خلف، والنقيب أحمد بهاء، من إدارة البحث الجنائى، 3 منازل بمنطقة الحرايزة فى الناحية الشرقية لمعبد إدفو، وتم العثور على 3 حفر عميقة فى ثلاثة منازل بأعماق مختلفة، وتم ضبط حوض تطهير أثرى يرجع للعصر القبطى وقطعة حجرية بها نقوش من الحجر الرملى وأوانى فخارية ومحبرة من الفخار و5 قطع فخارية.

كما داهمت الحملة منطقة منزلين شرق النيل بإدفو، وعثرت بداخلهما على أعمال حفر بأقطار مختلفة، ولم يتم العثور على قطع أثرية نتيجة الحفر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرض المتهمين على النيابة إلى جانب الأحراز والأدوات التى تم ضبطها بحوزتهم.