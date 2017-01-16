الصحة: وفاة مواطن وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم أوتوبيس بسيارة نقل بطريق الجيش

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، عن وفاة مواطن وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم أوتوبيس نقل عام مع سيارة نقل على طريق الجيش بمحافظة بني سويف.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل حالة الوفاة والمصابين الى مستشفى بني سويف العام، عن طريق 9 سيارات اسعاف التي وصلت الى موقع الحادث بعد وقوعة ب 10 دقائق .

وأشار إلى أن 5 من حالات الاصابة تم اسعافهم بموقع الحادث وانصرفوا ، وأن باقي الإصابات تراوحت ما بين كسر بالعمود الفقري، وغيبوبة ما إشتباه ما بعد الإرتجاج ، وكسر بالقدم اليسرى ، واشتباه ما بعد الإرتجاج ، كسر بعظام الأنف، وكسر بالترقوة اليمنى، وجرح باليد، مشيرًا إلى أن المصابين لا زالوا تحت العلاج والملاحظة بمستشفى بني سويف العام .