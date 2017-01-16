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السيسي: «التصنيع» على رأس مجالات التعاون بين مصر وبيلاروسيا

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السيسي: «التصنيع» على رأس مجالات التعاون بين مصر وبيلاروسيا السيسي: «التصنيع» على رأس مجالات التعاون بين مصر وبيلاروسيا

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن مجال التصنيع يأتي على رأس المجالات التي يتم التعاون بين وبيلاروسيا، وتطويره ليشمل كثير من الصناعات مثل تدوير المخلفات، وتحلية المياه، ومياه الصرف الصحي.

وأضاف السيسي،  خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي الثاني، اليوم الإثنين، أن لااقتصاد المصري يشهد عددًا من التحديات، منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، فيما تسعى الدولة لتنفيذ خطة إصلاح اقتصادي وتسهيل عمل المستثمرين، وبعضًا من الإجراءات التي تسهم في تنمية الاقتصاد، زاد معدل نمو الاقتصاد المصري 4% عن العام الماضي، يضع اتعاون بين مصر وبيلاروسيا محل اهتمام البلدين.

وأوضح السيسي : “نامل في خروج هذا المنتدى بنتائج هامة على صعيد الاستثمارات والتعاون بين مصر وبيلاروسيا”.

 

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