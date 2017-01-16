أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«بترول بلاعيم» تتخطى الإنتاج المستهدف بـ30%

Google+ Print
«بترول بلاعيم» تتخطى الإنتاج المستهدف بـ30% «بترول بلاعيم» تتخطى الإنتاج المستهدف بـ30%

أرشيفية

سجلت شركة بترول بلاعيم (بتروبل) زيادة في معدلات إنتاج البترول والغاز بنسبة 30% مقارنة بالخطة لتصل معدلات الإنتاج الحالية إلى 385 ألف برميل زيت خام مكافىء يوميا.

واوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل ان زيادة الانتاج كانت بسبب اعتماد 834 مليون دولار في الموازنة الاستثمارية لتكثيف أنشطة الاستكشاف والحفر وتنمية الحقول المكتشفة بمناطق دلتا النيل وخليج السويس.

جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة بترول بلاعيم (بتروبل) لاعتماد موازنة عام 2018/2017 بحضور وكيلي أول الوزارة ورئيسي هيئة البترول والقابضة للغاز وأدريانو مونجيني رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت “أيوك” وفابيو كافانا مدير عام شركة أيوك والمهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة “بي بي” الإنجليزية بشمال أفريقيا.

من جهته، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن تأمين إمدادات الطاقة يأتي على رأس أولويات الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل على تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية وبناء كوادر بشرية وطنية ذات كفاءة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط