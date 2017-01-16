«بترول بلاعيم» تتخطى الإنتاج المستهدف بـ30%

سجلت شركة بترول بلاعيم (بتروبل) زيادة في معدلات إنتاج البترول والغاز بنسبة 30% مقارنة بالخطة لتصل معدلات الإنتاج الحالية إلى 385 ألف برميل زيت خام مكافىء يوميا.

واوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل ان زيادة الانتاج كانت بسبب اعتماد 834 مليون دولار في الموازنة الاستثمارية لتكثيف أنشطة الاستكشاف والحفر وتنمية الحقول المكتشفة بمناطق دلتا النيل وخليج السويس.

جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة بترول بلاعيم (بتروبل) لاعتماد موازنة عام 2018/2017 بحضور وكيلي أول الوزارة ورئيسي هيئة البترول والقابضة للغاز وأدريانو مونجيني رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت “أيوك” وفابيو كافانا مدير عام شركة أيوك مصر والمهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة “بي بي” الإنجليزية بشمال أفريقيا.

من جهته، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن تأمين إمدادات الطاقة يأتي على رأس أولويات الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل على تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية وبناء كوادر بشرية وطنية ذات كفاءة.