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غدًا.. طقس معتدل شمالًا ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 20

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غدًا.. طقس معتدل شمالًا ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 20 غدًا.. طقس معتدل شمالًا ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 20

ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين, والرياح السطحية جنوبية شرقية, أما عن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن : القاهرة 10 20 / الإسكندرية 7 18 / الغردقة 11 25 / شرم الشيخ 16 25 / وسط الدلتا 9 20 / الأقصر 7 25 / أسوان 10 26 / شلاتين 19 27 / حلايب 20 25 .

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