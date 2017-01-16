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بالفيديو.. كارول سماحة تعد جمهورها بمفاجآت في حفل عيد الحب بأوبرا مصر

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بالفيديو.. كارول سماحة تعد جمهورها بمفاجآت في حفل عيد الحب بأوبرا مصر بالفيديو.. كارول سماحة تعد جمهورها بمفاجآت في حفل عيد الحب بأوبرا مصر

 

كارول سماحة

كتب: هاني صابر

حرصت النجمة كارول سماحة، على دعوة جمهورها لحضور حفلها في عيد العشاق، المقرر له يوم 10 فبراير المقبل، على مسرح أوبرا جامعة ، والذي يقام بعنوان The Love Concert، حيث سجلت أعلنت فيه عن مفاجأت عديدة لجمهور حفلها في عيد الحب.

ومن المفاجأت المقرر أن يشهدها الحفل، تقديمها  لأغاني رومانسية تغنيها كارول لجمهورها لأول مرة بمناسبة عيد الحب، كما سيحضر الحفل عدد من النجوم والمشاهير من عشاق كارول سماحة بجانب الجالية اللبنانية التي تنتظر ظهورهاعلى مسرح أوبرا مصر.

وتعد كارول سماحة، جمهورها بسماع كل الأغاني التي عرفوها بها منذ ظهورها حتى الآن.

يذكر أن، تذاكر فئة الـ vip قد نفذت بالكامل ويتبقي 3 فئات أخرى من التذاكر، تشهد إقبالا كبيرًا من الجمهور.

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