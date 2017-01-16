ضبط 78 حالة غش بين طلاب جامعة أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن ارتفاع حالات الغش بكليات الجامعة ، حيث بلغت 78 حالة وذلك منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2016/2017.

وأوضح "زناتي" فى تصريحات صحفية ، أن كلية الحقوق جاءت فى المقدمة من حيث عدد حالات الغش التي تم ضبطها والتى بلغ عددها 61 حالة بواقع 25 حالة بين طلاب التعليم المفتوح و 21 حالة فى الانتظام و 10 حالات الانتساب و 5 حالات بشعبة اللغة ، تليها كلية التجارة بواقع 11 حالة غش منهم 4 حالات من شعبة انجليزي و 3 حالات انتساب وحالتين انتظام وحالتين تعليم مفتوح ، كما تم ضبط حالتين غش فى كلا من كليتى الهندسة والتربية وكذلك واحدة فقط في كلية الآداب تعليم مفتوح وأخرى بكلية التربية الرياضية .

ومن جانبه، أمر الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة الطلاب إلى مجلس تأديب الطلاب المختصة بهذا الشأن لما نسب إليه.