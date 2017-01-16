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مدير أمن بورسعيد يكرم 4 ضباط لقيامهم بضبط أسلحة نارية

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مدير أمن بورسعيد يكرم 4 ضباط لقيامهم بضبط أسلحة نارية مدير أمن بورسعيد يكرم 4 ضباط لقيامهم بضبط أسلحة نارية

صورة التكريم لضباط الشرطة

المراسل: جمال نوفل

قام اللواء زكي صلاح، مساعد الوزير مدير أمن بورسعيد، أمس الأحد، بتكريم عدد من الضباط المتميزين في أداء عملهم والذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية من عطاء متواصل وقيامهم بكشف أكثر من لغز للجريمة ووأدها فور حدوثها، مما سبب أمانًا للمواطنين.

وكرم مدير الأمن كل من العقيد محمد غزالة ( رئيس فرع البحث ببورفؤاد ) والمقدم يحيى البطوط ( رئيس وحدة مباحث الجنوب ) والرائد محمد صبح ( رئيس وحدة مباحث الزهور ) والرائد محمد بيومي ( رئيس مباحث المسطحات المائية).

وصرح مدير الأمن، أن التكريم تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وخاصة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية الغير مرخصة، مضيفًا أنه لن يتواني في تكريم أي ضابط يقدم أداء متميز علي أساس أن العمل العام هو وظيفة أي ضابط في حفظ الأمن و توفير الآمان للمواطنين.

 

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