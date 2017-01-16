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البرلمان الياباني يناقش قانون لتمكين الإمبراطور من التنازل عن العرش

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البرلمان الياباني يناقش قانون لتمكين الإمبراطور من التنازل عن العرش البرلمان الياباني يناقش قانون لتمكين الإمبراطور من التنازل عن العرش

الإمبراطور أكيهيتو

بدأ رئيسا مجلسي البرلمان الياباني “الدايت”، اليوم الاثنين، مناقشة كيفية التعامل مع التشريع المحتمل لتمكين الإمبراطور “أكيهيتو” من التنازل عن العرش، بما في ذلك كيفية تذليل اختلاف الآراء بين الأحزاب.

وذكرت مصادر أمنية، أن اجتماع رئيسي مجلسي الدايت ونواب الرئيسين جاء قبل أسبوع من إصدار لجنة استشارية حكومية لتقرير مؤقت يلخص ما جاء في المناقشات التي أجرتها خلال الثلاثة أشهر الماضية بشأن القضايا المتعلقة بتنازل الإمبراطور 83 عامًا عن العرش، ومن المحتمل أن يؤكد التقرير أهمية المزايا التي ربما تصدر عن إصدار تشريع خاص يقتصر تطبيقه على الإمبراطور أكيهيتو.

يذكر أن، قضية التنازل عن العرش ظهرت مؤخرًا في المشهد السياسي الياباني، بعد أن ألمح الإمبراطور أكيهيتو بقوة عن رغبته في التقاعد والتنازل عن العرش لولي العهد الأمير ناروهيتو 56 عامًا وذلك في رسالة نادرة بثت للشعب الياباني في شهر أغسطس الماضي, مشيرا إلى تقدمه في السن وعدم قدرته على أداء مهام وظيفته.

 

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