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ضبط عاطل بحوزته 6 كيلو حشيش بالعجوزة

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ضبط عاطل بحوزته 6 كيلو حشيش بالعجوزة ضبط عاطل بحوزته 6 كيلو حشيش بالعجوزة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل بحوزته 6 كيلو من مخدر الحشيش بالعجوزة، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.


> رصدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة اتجار " محمد. ص " عاطل بالمواد المخدرة ، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 6 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة.

وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق. 
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