نيابة السويس تأمر باستدعاء طبيب وممرضة بتهمة إهمال طبى تسبب فى وفاة سيدة

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس استدعاء طبيب وممرضة لسماع أقوالهما فى قضية وفاة السيدة "هبة محمد عبدالعزيز" 26 عاما بسبب الإهمال الطبي، بعد تقدم أسرتها ببلاغ للنيابة العامة تتم فيه الطبيب والممرضة وإدارة مستشفى خاص بالتسبب فى وفاتها.

وقامت أسرة السيدة بدفنها، وشارك فى الجنازة العشرات من المواطنين بالمحافظة وتم دفنها بمقابر السويس الجديدة.

كانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال والد "هبة محمد عبدالعزيز" 26 عاما، ضحية الإهمال الطبى، حيث اتهم إدارة أحد المستشفيات الخاصة التابعة لجمعية أهلية بالمحافظة وطبيب وممرضة بالمسئولية عن وفاة ابنته بسبب قيام المستشفى بإعطاء الضحية حقنة عن طريق الخطأ تسببت فى إصابتها بغيبوبة لمدة 32 يوما حتى انتهت بالوفاة.

وأكد والد الضحية لـ"اليوم السابع"، أن طبيبا بالمستشفى وممرضة هما المسئولان عن وفاة ابنتى التى لم تفرح بمولودها بسبب جريمة الإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاتها ونتج عنه أن تترك ابنها يتيم بدونها.

وقال محمد عبدالعزيز والد الضحية، إن ابنتى كانت تلد لأول مرة فى مستشفى، والدكتور الذى كان يقوم بعملية الولادة هو محمد. ف. إخصائى النساء والتوليد، وقام عقب الولادة بإعطاء ابنتى حقنة من غير ما يقوم بإجراء اختبار حساسية لابنتى، ما تسبب فى دخولها فى غيبوبة استمرت 32 يوما انتهت بوفاتها.

وأكد والد الضحية، أن الحقنة تسببت فى إصابتها بجلطة فى الرئة ولا تستطيع التنفس من غير الأجهزة حتى تفيت، مؤكدا ابنتى ضحية إهمال دكتور وإدارة مستشفى، مطالبا بضرورة محاسبة كل مقصر فى عمله حتى لا يتسبب الإهمال فى القضاء على المواطنين.