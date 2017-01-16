سقوط 4 متهمين هاربين من أحكام وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية أمن الأقصر حملة أمنية، أشرف عليها اللواء عصام الحملى مدير الأمن، القبض على المخالفين والهاربين من أحكام قضائية، نجحت فى القبض على 4 متهمين هاربين من أحكام وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء و150 قرص تامول مخدر.

وأسفرت جهود الحملة، التى قادها اللواء زكى مختار مدير مباحث الاقصر، عن ضبط "م.م.م" 38 سنة سائق، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش أوتوماتيك أجنبية الصنع عيار 16مم و150 قرص تامول مخدر، وسلاح أبيض عبارة عن "كتر"، و"أ.م.أ" هارب ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما غيابى فى جناية اختلاس.

وفى القرنة تم ضبط "ص.ف.ى" 38 سنة عامل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وفى إسنا تم ضبط "ح.أ.م" هارب ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات غيابى فى جناية سرقة.

كما نجحت الحملة فى ضبط 9 قضايا تموين مختلفة، و44 قضية مرافق، و1227 مخالفة مرورية، و32 دراجة بخارية (بدون لوحات – بدون رخصتى تسيير وقيادة – السير عكس الاتجاه)، و10 سائقين تم الكشف عليهم حول تعاطى المواد مخدرة (سائقين اثناء القيادة) منهم 2 حالة إيجابية، وتم تنفيذ 300 حكم قضائى متنوع، وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، قرر تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.