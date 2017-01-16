خادمة تستعين بصديقها لسرقة شقة صاحب شركة بالشيخ زايد

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة صاحب شركة بالشيخ زايد، حيث تبين أن الخادمة استعانت بصديقها وارتكبا السرقة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من صاحب شركة أفاد فيه اكتشافه سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى وبعض المتعلقات من شقته .

وبإجراء التحريات تبين أن خادمة صاحب الشركة آمنة. س " استعانت بصديقها "شريف. ن " عاطل واستوليا علي المسروقات، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وحرر محضر بالواقعة ، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.