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2000 جنيه عقوبة لاعب سبورتنج بعد إلقاء كأس دورى السلة على الأرض

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2000 جنيه عقوبة لاعب سبورتنج بعد إلقاء كأس دورى السلة على الأرض 2000 جنيه عقوبة لاعب سبورتنج بعد إلقاء كأس دورى السلة على الأرض

>ياسمين يحيى

قررت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة خالد القوصى، تغريم أحمد مهيب لاعب فريق سلة سبورتنج 2000 جنيه، عقوبة مالية بعد قيامه بإلقاء كأس دورى المرتبط، على أرض صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، التى استضافت نهائيات البطولة.

 

تم إخطار لاعب سبورتنج بالعقوبة، وقام بسدادها إلى الإدارة المالية باتحاد اللعبة، حيث قام خلال مباراة فريقه أمام الأهلى فى نهائى بطولة دورى المرتبط، بإلقاء الكأس على أرض الصالة، ورغم أن اللاعب وجهازه الفنى أكد أنه لم يكن يقصد إلقاؤه وسط اعتراض من لاعبى الأهلي، فتم تغريمه 2000 جنيه فقط، دون تعرضه للإيقاف.

 

يذكر أن الأهلى فاز بلقب دورى المرتبط هذا الموسم، بعد تغلبه على سبورتنج فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بين الفريقين بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 


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