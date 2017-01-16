«الصحة»:سفر 6 من المصابين بحادث الكنيسة البطرسية لألمانيا للعلاج على نفقة الدولة

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، سفر 6 من المصابين الذين يحتاجون للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك فى الحادث الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية بالعباسية.

وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة والطوارئ ، أنه من المقرر سفر حالتين اليوم وباقى الحالات سيتم سفرهم تباعا وذلك قبل نهاية الشهر الجارى الى مستشفيات فرانكفورت وميونخ وبون واخين بألمانيا وذلك للعلاج على نفقة الدولة ، لافتا الى أن حالات المصابين تراوحت مابين شلل نصفى وتهتك بالزراع وقطع باعصاب اليد والأرجل.

وأشار الى أنه تم دراسة ومتابعة جميع حالات المصابين المحتجزين بالمستشفيات، وإعداد تقارير بحالتهم الصحية لمن يحتاج السفر للعلاج بالخارج وتم عرضهم على اللجان الطبية المختصة لاستصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالخارج .

وأضاف، مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة والطوارئ، أن جميع المصابين وذاويهم تقدموا بخالص الشكر لوزير الصحة والسكان لمجهوداته وتزليل كافة العقبات لسفرهم وتحمل الوزارة كافة تكاليف العلاج والاقامة.