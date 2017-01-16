«الإسكان»: مد حجز الإسكان الإجتماعى غير المدعوم نقديًا لـ 29 يناير

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمليك “غير المدعوم نقدياً”، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، لمدة 15 يومًا، لتنتهى فى 29 يناير الجارى.

وقال مدبولى ، فى بيان صحفى، إنه تم طرح وحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة) بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب، موضحاً أن الحجز ودفع المقدمات، بدأ منذ 14/12/2016 فى 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مطروح بها الوحدات، وتمت الاستجابة لطلب بعض المواطنين مد فترة الحجز، لاستكمال المستندات المطلوبة، خاصة أنهم سحبوا كراسات الشروط من فروع مكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

وبخصوص شروط الحجز بالوحدات، أضافت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى وفى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وألا يزيد دخل المتقدم عن 4000 جنيه صافى شهرياً للأعزب، و5000 جنيه صافى شهرياً للأسرة، موضحة أنه يتم ســداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25 % كحد أدنى و50 % كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10000جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقاً للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم، وفى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض وبحد أقصى 60 يوماً، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصوماً منه 2 % من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8 % طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين.

وبشأن أسلوب الحجز وتحديد المقبولين، أشارت مى عبد الحميد ، إلى أنه يتم ملء النموذج المرفق بالكراسة والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل ايصال السداد للمقدم وأصل ايصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة فى المحافظة المراد الحجز بها، مؤكدة أنه يجب إرفاق المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة.

وأضافت عبد الحميد ، تتضمن المرفقات أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء/ رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فسيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمحافظة جنوب سيناء يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص من جهة الولاية بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، بالإضافة إلى المستندات السابقة.

وحول تفاصيل أماكن الوحدات المطروحة بالـ19 محافظة، أضاف صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان ، فى محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفى محافظة الشرقية، بالقرين، وفى محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود)، وفى محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفى محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، وبدر، ووادى النطرون، وفى محافظة الجيزة بمنطقة جرزا القطورى بالعياط، وفى محافظة الفيوم بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمنطقتى: بياض العرب، وبنى سويف الجديدة، وفى محافظة المنيا، بمطاى، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفى محافظة سوهاج، بمدينتى سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفى محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال بحرى سمهود – بلاد المال قبلى)، والوقف، والضمرانية، ونقادة، والعليقات، وقنا الجديدة، والصالحية، والترامسة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبو قليعى – الربانية)، والطود، والقرنة (القديمة -الضبعة)، والمدامود، وطيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر بمناطق: سفاجا، والقصير، ومرسى علم، وحلايب والشلاتين، وفى محافظة الوادى الجديد بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء بمناطق: رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين.