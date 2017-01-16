بعد الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.. خالد علي :«مبروك ياشعب»

“الحمد لله..مبروك يا شعب”بتلك الكلمات عبر المحامى خالد على عن سعادته بحكم المحكمه الادارية العليا بتأئييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والخاص بجزيرتى “تيران وصنافير”

وبعد صدور الحكم اليوم الاثنين، كتب “خالد” عبر صفحاته بمواقع “فيس بوك”و”تويتر”،(الحمد لله ..مبروك يا شعب: تيران وصنافير مصرية بحكم المحكمة الإدارية العليا الحكم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصروالسعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير).

> وأهدى خالد التحية الى ” المناضلين الراحلين (يوسف درويش، نبيل الهلالى، ذكى مراد، عصمت سيف الدولة، فريد عبد الكريم، عبد الحميد نايل، أحمد سيف، أحمد شرف، ربيع راشد، عبد المحسن شاشة، هشام مبارك، جمال عبد المحسن، سيد فتحى )وإلى كل محامى الحريات بمصر وإلى كل القضاه الشرفاء، ومنصة مجلس الدولة الشامخة، وإلى كل العاملين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية،وإلى فريق المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوإلى كل الذين يناضلون دفاعاً عن الحقوق والحريات والكرامة الانسانية والوطنية رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة).

> وقال كذلك: (… أنتم من علمتونا أن المحاماة ليست فقط مهنة البحث عن العدل والإنصاف لكنها أيضا رسالة إنسانية ووطنية وعالمية، للدفاع عن حقوق البشر وحقوق الأوطان فيا كل محامى مصر، وَيَا كل قضاة مجلس الدولة المصرى، وَيَا كل المدافعين عن الحقوق والحريات بوطننا، وَيَا كل أبناء ثورة يناير المجيدة، ارفعوا رؤوسكم عنان السماء، فأنتم هاهنا عن أراضى بلادنا وحقوق شعبنا مدافعون، وهذا الانتصار التاريخي من نبت يديكم.