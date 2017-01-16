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الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الأكاديمية العسكرية لأمراض القلب بالقاهرة

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الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الأكاديمية العسكرية لأمراض القلب بالقاهرة الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الأكاديمية العسكرية لأمراض القلب بالقاهرة

>كتبت أمل علام

تنظم الأكاديمية العسكرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب مؤتمرها السنوى فى الفترة من 18 حتى 19 يناير الجارى، برئاسة كل من اللواء الدكتور خالد شكرى واللواء الدكتور سامح ايميل واللواء دكتور أمين فؤاد، ويناقش المؤتمر كل ما هو جديد فى أمراض القلب.

 

يشارك فى المؤتمر عدد كبير من أطباء القلب من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة لعدد من جمعيات القلب الأوروبية والأمريكية والمراكز البحثية والجامعات المصرية والعربية ونخبة من الخبراء العالميين وعدد من أساتذة القلب بالجامعات المصرية واستشارى القلب فى القوات المسلحة ووزارة الصحة.

 

ويتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول الأساليب العلمية الحديثة فى مجال جراحات أمراض القلب وعلاج الانسدادات المزمنة باستخدام القسطرة التداخلية، وكهربة القلب وأمراض القلب فى الأطفال والتى تساهم فى التشخيص وسرعة العلاج وأيضا آخر المستجدات والأبحاث العلمية والتوصيات الطبية فى هذا المجال.


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