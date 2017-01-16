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بـ “الصور” بعد الثلاجة والديب فريزر؛ تعرف على منتجات الإنتاج الحربي قائمة بأحدث وأرخص الأسعار ومواصفات خيالية ومنافذ بيعها

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بعد أن قامت شركات “الإنتاج الحربي” بتصنيع الثلاجة والديب فريزر، مساهمة منها في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة ومحاربة غلاء المنتجات المستوردة، خاصةً في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

حيث تقوم شركات “الإنتاج الحربي” بتصنيع منتجات مصرية وطرحها في الأسواق وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، وإليكم  قائمة بأسعار هذه المنتجات وأيضاً منافذ بيعها:-

    تليفزيون ملون بيور “LCD” فلات مقاسات مختلفة:-
    شاشه بوصه 14 السعر 1700جنيهاً.
    شاشه بوصه 21 السعر 1850جنيهاً.
    شاشه بوصه 22 السعر 2200 جنيهاً.
    شاشه بوصه 24 السعر2495 جنيهاً.
    شاشه بوصه 29 السعر 2800 جنيهاً.
    شاشه بوصه 32 السعر 3750 جنيهاً.
    شاشه بوصه 42 السعر 4950 جنيها.
    سخان مياه 10 لتر السعر 1600 جنيهاً.
    سخان مياه 5 لتر السعر 1150 جنيهاً.
    فرن 4شعله السعر 1440 جنيهاً.
    فرن 5 شعله السعر 1635 جنيهاً.
    ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسى السعر 6360 جنيهاً.
    ثلاجات مقاسات “320-410-500” لتر سعرها 7250جنيهاً.

ومنافذ البيع الرئيسية كالآتي:-

    جسر السويس؛ القاهرة شارع الشيخ أبو العيون.
    روكسي؛ القاهرة 2 طابق إشارة روكسى القاهرة.
    الهرم؛ عمارات مساكن الضباط.
    شبرا الخيمة؛ شارع 15 مايو بجوار كريستال عصفور، شبرا الخيمة.

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