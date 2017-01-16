علقت صورة العذراء ببيتها وارتبطت بمسيحي وآخر حاول تشويه وجهها وصرحت :”آرائي بتودي في مشاكل”..أسرار في حياة إلهام شاهين

شيماء مصطفى

إلهام شاهين ممثلة مصرية حظيت بمكانة كبيرة في قلوب جمهورها العربي والمصري ، تمكنت من خلال قدرتها الفنية في تجسيد الشخصيات أن تصبح من أوائل النجمات المصريات اللاتي يقمن بالبطولة المطلقة في معظم الأعمال الفنية ، رغم هذه المكانة الفنية التي وصلت إليها خلال مشوارها الفني إلا أنها أثارت الكثير من الجدل حول حياتها وبعض تصريحاتها ونرصد معكم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية بعض الأسرار والتفاصيل الخاصة في حياة هذه الفنانة بمناسبة عيد ميلادها في هذا الشهر .

رجال في حياة إلهام شاهين

شائعات كثيرة طالت علاقات الفنانة إلهام شاهين بأربعة رجال بعضها حكم عليه بالفشل وأخرى انتهت بمحاولة لتشويه وجهها وسوف نستعرض معكم تفاصيل عن الرجل في حياة هذه الفنانة

كان أول زواج الفنانة إلهام شاهين الأول من الخبير السياحي والمليونير “عادل حسني” الذي دخل عالم الإنتاج السينمائي وأنتج لها العديد من الأفلام حتى تم الطلاق بينهما

بعد انفصالها عن عادل حسني ارتبطت اهام شاهين برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة وظل الزواج بينهما بشكل سري ألا أن حاول أحد الأشخاص بتشويه وجهها بماء النار وبعد إلقاء القبض عليه تبين أن محرضه هو زوجها عزت قدورة فانكشف سر زواجهما السري وقد صرحت فيما بعد أنها أخفت زواجها حرصا على حياته الخاصة

ارتبطت الفنانة إلهام شاهين بعلاقة خطوبة مع الفنان المعتزل وجدي العربي ولكنها فسخت خطوبتها لعدم موافقة والدتها على هذا الزواج

من أكثر الشائعات التي أثارت حولها الجدل هى ارتباطها برجل اأعمال المسيحي رامي لكح وتردد أنه سوف يشهر إسلامه للزواج منها ولكنها صرحت نقت هذه الشائعة وذكرت أنه من أفضل الرجال الذين عرفتهم في حياتها

سبب وجود صورة العذراء ببيتها

أثارت النجمة ألهام شاهين الكثير من الجدل عندما صرحت أنها تعلق صورة السيدة مريم العذراء في بيتها وذلك خلال حوار تليفزيوني مع برنامج”الستات ميعرفوش يكدبوا” على فضائية سي بي سي وقالت”: “المسلم الحقيقى يبجل السيدة العذراء مريم وسيدنا عيسى والأنبياء والمكرم من وجهة نظرى بعد الله هى السيدة العذراء وأنا دعيت يوما فى الدير بلبنان وحلمت أمى حلم لى فى مصر وكانت أمى تسألنى لماذا تضعين صورة العذراء فى المنزل، وقلت لها إن العذراء مكرمة فى القرآن وأصدقائها لعبوا فى رأسها بأن العذراء خاصة بالمسيحيين، لكن الحلم غير رأيها وهى لم تعلم ماذا أفعل فى لبنان وقالت إنها شاهدت العذراء أمامها تبتسم ووجهها مضىء وبعدها نامت، ويتم إجراء لها عملية جراحية وهناك من يضغط على كيس دهنى يؤلمها واستيقظت ولم تجد الكيس بالفعل وأصبحت بخير وتحدثت معى وسألتنى أين كنت أمس لأن هناك شئ حدث وحكت لي ما حدث”.



إلهام شاهين كما ترى نفسها

أشارت إلهام خلال حوارها عن تفاصيل في شخصتها قائلة:”أنا شخصية متعبة ومزعجة للرجال خاصة أن آرائى (بتودى فى مشاكل) كما أننى لست سهلة ولا أستطيع أن أتجمل أو أكذب أو أكون دبلوماسية حتى وأنا لن أتغير ومن سيأخذنى سيأخذنى، كما أن وأصدقائى يقولون عنى إنى قطار أى أتعامل بدون أن أتوقف والمرأة والرجل مثل بعضهم البعض فكل منهم يعمل ويتعب وليس شرطا أن تكون السيدة مكسورة الجناح لكن أيضا الأمر ليس حرب بين الطرفين”

شبكةعيونالإخبارية

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