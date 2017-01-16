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عاجل: الرئيس السيسي يوقف قضية فساد فى محافظة الإسكندرية باتصال هاتفى

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عاجل: الرئيس السيسي يوقف قضية فساد فى محافظة الإسكندرية باتصال هاتفى عاجل: الرئيس السيسي يوقف قضية فساد فى محافظة الإسكندرية باتصال هاتفى

يعمل الرئيس عبد الفتاح رئيس جمهورية العربية على متابعة كل ما يجرى فى مصر بدقة عالية من أجل تحسين أحوال البلاد ولكن ما تم الإعلان عنه منذ ساعات عن إحباط قضة فساد كبيرة فى محافظة الإسكندرية بعد تدخل مباشر من الرئيس السيسي يدل على عمل الرئيس بكل قوة من أجل تطوير البلاد.

حيث كشف اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل وقف قضية فساد بأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن الرئيس السيسي اتصل به يوم جمعة في التاسعة صباحًا لسؤال حول بيع شركات القطاع العام لأراضٍ بأسعار أقل من سعرها العادل، وتم وقف المزاد الذي كان مقامًا في الإسكندرية لبيع الأرض وأغلق المزاد ولن تباع الأرض وطرحت في جلسة أخرى 4 فبراير المقبل لطرحها بسعر مضاعف.

وجاء ذلك فى مداخلة هاتفية فى قناة ” DMC ” مع الأعلامي أسامة كامل ، وكشف عن ثقته فى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية .

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