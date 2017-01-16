حسنى عبد ربه يبكي ويهرع لإنقاذ شقيقه من إصابة مروعة

شيماء مصطفى

إصابة شقيق حسني عبد ربه المروعة التي كادت تنهي حياته ..أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك منذ ظهر اليوم بعد أن كشفت مصادر إعلامية عن طبيعة حدوث الإصابة ومدي خطورتها.

حيث كانت المباراة التى جمعت فريق الاسماعيلي مع فريق أبو صرير من الدرجة الثالثة ودياً صباح الأحد بملعب فندق ميركيور بالإسماعيلية استعداداً لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

حيث ضم فريق أبو صرير بين صفوفه الشقيق الأصغر للنجم حسني عبد ربه حيث شارك فى المباراة وأثناء اشتراكه في لعبة مشتركة مع كريم بامبو وزميله أحمد جمعة. أصيب أحمد عبد ربه بضربة قوية جداً فى الوجه ليسقط أرضاً دون حراك حتى هلع اللاعيبة والجهاز الطبي للفريقين،

وعلى رأسهم أخيه الأكبر حسني عبد ربه الذي سقط باكياً من هلع الإصابة التى كادت أن تؤدي بحياته بعد أن تكمن أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي من اللاحق باللاعب ليمنع عبد ربه من بلع “لسانه”في إصابة خطيرة كادت أن تنهي حياته وسط حالة هلع وفرع من كافة اللاعيبة من الفريق لما شاهده وخاصة حسنى عبد ربه الذى شاهد شقيقه يكاد أن يفقد حياته قبل أن يتدخل اللاعبين لتهدئة نجم الإسماعيلي الذى تماسك بعد أن عاد شقيقه إلى وعيه ليساهم فى إسعافه والإطمئنان عليه.

لينقل بعدها أحمد عبد ربه إلى المستشفي بواسطة سيارة إسعاف ويأمر الطبيب المعالج وضع اللاعب تحت الملاحظة للتأكد من شفاءه.

شبكةعيونالإخبارية

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