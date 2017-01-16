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هيثم الحريري: «شكرًا لفريق الدفاع القانوني وكل من تظاهر من أجل الأرض»

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هيثم الحريري: «شكرًا لفريق الدفاع القانوني وكل من تظاهر من أجل الأرض» هيثم الحريري: «شكرًا لفريق الدفاع القانوني وكل من تظاهر من أجل الأرض»

النائب هيثم الحريري

وجه النائب هيثم الحريري تحية تقدير واحترام لفريق الدفاع القانوني، وكل الشباب الذين تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

وقال “الحريري” على صفحته الشخصية على “فيسبوك” : “تحية تقدير واحترام لكل الشباب الذين تظاهروا فاعًا عن الأرض
> هؤلاء الشباب يستحقون التكريم من رئيس الجمهورية بصفته عن كل ثانية سجنوا فيها”.
> وأضاف الحريري: “كما أتوجه بالشكر للفريق القانونى الذى تصدى للدفاع عن الجزر من الثانية الأولى.. شكرا لكل مصرى ومصرية تمسكوا بالأرض رغم المزايدات والتخوين من بعض وسائل الاعلام وبعض الإعلاميين وغير الإعلاميين”.

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