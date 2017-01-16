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قتلى في تدافع أثناء احتفال ديني بالهند

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قتلى في تدافع أثناء احتفال ديني بالهند قتلى في تدافع أثناء احتفال ديني بالهند

جانب من الاحتفال

لقيت 6 سيدات على الأقل حتفهن وأصيب 7 أشخاص آخرون في تدافع خلال احتفال ديني هندوسي بشرق الهند.

ونقلت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، عن وزير الدولة للتنمية مانتو رام باخيرا قوله “إن التدافع وقع بعدما تجمع مئات الآلاف من المواطنين على ضفاف نهر بوريجانجا بولاية غرب البنغال وحاول البعض ركوب قارب مزدحم”.

وتقع المنطقة التي شهدت التدافع على بعد نحو 120 كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية.

يذكر أن، التدافع شائع الحدوث خلال الاحتفالات الدينية الهندية، حيث تتجمع حشود كبيرة في مناطق صغيرة مع قليل من تدابير السلامة أو السيطرة على الحشود.

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