جامعة مدينة السادات تمنح 5 درجات دكتوراه و 6 ماجستير

المنوفية: محمد فتحى

وافق مجلس جامعة مدينة السادات، فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور عصام الدين متولى القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح 5 درجات دكتوراه و6 درجة ماجستير.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن المجلس وافق على منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية للباحثة نشوى سعد محمد زنون فى تخصص أصول التربية، ومنح درجة دكتوراه فى الفلسفة فى التربية للباحثين عماد محمد هنداوى شحم فى تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم ، والباحث محمد محمود حسن رسلان فى تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات .

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه للباحثين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، وهما "الباحث اسلام محمد عبد الحميد محمد على والباحث احمد عبد الله خليل عبدة فى تخصص التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعتها.

ومن جانب آخر، وافق المجلس على منح درجة الماجستير فى الهندسة الوراثية للباحث الطاهر محمد أحمد ربيع فى تخصص البيوتكنولوجيا الصناعية، ومنح درجة الماجستير للباحثين على صبحى على محمد داود ، على عبدالعظيم عبدالمنعم عربجة فى تخصص الامراض الباطنة والمعدية، ، بينما وافق المجلس على منح درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية للباحثة مها محمد أحمد منصور فى تخصص البكتريا والفطريات والمناعة، والباحث محمود فتحى الدويك فى تخصص الرقابة الصحية على الأغذية.

وشملت موافقة المجلس منح الباحثة نعمات محمد إبراهيم خضر درجة الماجستير فى التربية فى تخصص أصول التربية