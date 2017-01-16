وزارة الإسكان تعلن موعد بدء التقديم على وحدات سكنية بقسط شهرى 480 جنيهاً

شيماء مصطفى

فى إطار برنامج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، لتحقيق برنامجه الرئاسي ببناء مليون وحدة إسكان اجتماعي، توفير المعيشة الكريمة والمنزل الملائم للشباب، الذي طالما عانى فى تلك البلد من أزمة السكن ودفع إيجارات ضعف ما يتقاضه من راتب، تم طرح العيد من الوحدات السكنية، وجارى تسليم مجموعات آخري، وسيتم الإعلان عن وحدات سكنية جديدة فى المدن والمحافظات بنظام التمليك.

موعد طرح وحدات سكنية جديدة

فى خبر سعيد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعلنت عن إنها ستبدأ فى ترتيبات الإعلان “الرابع”، وذلك فى مشروع الإسكان الاجتماعي ” المليون وحدة سكنية ” وسيتم طرحها فى عدد من المحافظات، وعددها 20 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة جديدة، وسيتم فتح باب الحجز والتقديم بداية من الأول من فبراير وحتى 3 مارس القادم .

وأكد المهندس وزير الإسكان إن الإعلان عن حجز وحدات الإعلان الرابع نتيجة حرص الوزارة على طرح وحدات سكنية للمواطنين من خلال إعلانات ومراحل متعاقبة حيث أن الوزارة تطرح الوحدات الجاهزة فقط، سواء إنشائيا أو خدميا، لتكون جاهزة للسكن فورا. وأضاف الوزير :”الوحدات التي سيتم طرحها 90 مترا ( 3 غرف وصالة ) كاملة التشطيب، بنظام التمليك “.

شبكةعيونالإخبارية

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